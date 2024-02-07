انت الأن تتابع خبر موقع حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 blvd world .. أسعار التذاكر وطريقة الشراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم انتهاء بعض فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، لا تزال منطقة بوليفارد وورلد مستمرة في استقبال الزوار من أهالي العاصمة وزوارها، حيث تعد بوليفارد وورلد من أهم مناطق فعاليات موسم الرياض وأكثرها زيارة فهي تجمع حضارات وثقافات عدة دول من العالم، يمكن التجول بين مرافقها وقضاء وقت مع وجود الكثير من المقاهي والمطاعم التي تقدم أكلات شعبية من أنحاء العالم، لذلك نقدم لكم كم تبلغ أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024، وطريقة شراء تذاكر بوليفارد ورلد عبر موقع وي بوك الخاص بتذاكر فعاليات الموسم.

ومع بداية موسم الرياض في شهر أكتوبر الماضي، شهد بوليفارد وورلد ملايين الزوار الذين قدموا إلى الموسم الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، وفيما يلي نوضح لكم سعر تذكرة دخول مناطق بوليفارد وورلد الرسمية:

سعر تذكرة أيام الأسبوع : 29 ريال.

سعر تذكرة نهاية الأسبوع: 58 ريال.

سعر تذكرة BLVD World Value : 109 ريال.

سعر تذكرة BLVD World Gold : 218 ريال

سعر تذكرة BLVD World VIP : 327 ريال.

سعر التذكرة العائلية BLVD World Family : 520 ريالًا.

خطوات حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 عبر وي بوك

يتم طرح تذاكر منطقة بوليفارد وورلد يومياً على تطبيق وموقع وي بوك الخاص بفعاليات الموسم، على أن يتم إتاحة الأيام بشكل دوري لحين انتهاء العدد المخصص لكل يوم، وفيما يلي نوضح الطريقة الصحيحة لحجز التذاكر:

الدخول إلى تطبيق أو موقع وي بوك.

اختيار منطقة بوليفارد وورلد.

تحديد اليوم المتاح وعدد التذاكر المطلوبة.

اختيار الدفع الآن.

ستنتقل إلى صفحة الدفع اختار أحد الطرق المتاحة للدفع الإلكتروني.

بعدها سيتم إرسال الرسائل على البريد، وحفظها على المحفظة.

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