نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم المنطقة الشرقية يُعلن تعليق الدراسة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَّقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدراسة الحضورية، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جميع مدارس المنطقة الشرقية ليوم غدٍ الاثنين، ماعدا محافظات ( النعيرية - الخفجي - القرية العليا ).

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.

