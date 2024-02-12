متى يتم الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور.. وأسباب التأخير 1445

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رياض - احمد صلاح - نوضح لكم مدة الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور وفقا لتصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث تبدأ في استقبال طلبات تقديم شكوى مالية في الضمان الاجتماعي اعتبارا من اليوم العاشر في الشهر الميلادي، أي بعد إيداع المعاش بعشر أيام تقريبا، فيصبح لكل مستفيد لاحظ نقص في الدفعة المالية رفع شكوى، مع رفع المستندات الرسمية المؤيدة لحقه في مال الضمان، ثم تدخل الشكوى في مراحل المراجعة والتقييم، وعادة ما يستغرق هذا الأمر فترة من الوقت، سنتعرف إليها بالتفصيل فيما يلي.

متى يتم الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي

يستغرق الرد على الشكوى المالية في الضمان الاجتماعي المطور مدة من الوقت تصل إلى 60 يوم، وفي بعض الأحيان تتجاوز تلك المدة، وفي هذا الصدد بينت الوزارة أسباب التأخير ترجع إلى مراجعة البيانات من خلال الاتصال بقواعد البيانات مع الجهات المرتبطة، فضلا عن مراجعة الكثير من الشكاوى والاعتراضات، وهذا ما يستغرق الوقت والجهد، وتعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تقليص مدة دراسة الشكوى.

أما عن أسباب نقص الدفعات المالية في الضمان المطور، فقد أكدت الوزارة أن تعمل على مراجعة أهلية المستفيدين بشكل شهري، وبالتالي مراجعة الطلبات وما بها من بيانات وتابعين، وعلى هذا فمع ثبوت أحد الاختلافات الأتية ينقص معاش المستفيد:

حذف أو إضافة تابع.

إضافة مصدر للدخل.

ارتفاع أحد مصادر الدخل.

بعد قبول الشكوى هل ينزل الضمان المطور بأثر رجعي