طريقة تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة وما الشروط 2024؟

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رياض - احمد صلاح - تعد خدمة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة واحد من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية للمقيمين في المملكة السعودية من خلال موقعها الإلكتروني، ويتم ذلك من خلال بعض الشروط والمعايير التي حددتها، حيث أن هذه التأشيرة تشكل موضوعًا مهمًا لجميع المقيمين في المملكة، حيث يبحثون بشكل دائم عن طريقة تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة، ولذلك دعونا نتعرف بشكل تفصيلي على طريقة تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة.

طريقة تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة

قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بتوفير طريقة تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة بشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها، ولذلك سوف يتطلب تطبيق بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

أولاً من خلال هاتفك قم بالدخول إلى محرك البحث جوجل والدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

بعد ذلك عليك بإضافة بريدك الإلكتروني الخاص، كذلك الكلمة المرورية، وأيضًا الرمز المرئي الظاهر أمامك في الصورة.

ثم من خلال بياناتك الشخصية قم بتسجيل دخولك لصفحتك الشخصية.

في هذه الخطوة يتطلب الضغط على الخانة المسجل عليها تعديل الطلب.

بعد ذلك يجب عليك تعبئة ادخل المطلوبة والتي تشمل الاسم، كذلك حالتك الاجتماعية، أيضًا رقم الهوية الوطنية.

يتطلب منك بعض ذلك رفع صورتك الشخصية مع التأكد أن تكون واضحة جدًا.

وفي النهاية يتم النقر على خانة تعديل البيانات.

متطلبات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية

ضمن حديثنا عن طريقة تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة، دعونا نتعرف عن المستندات المطلوبة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية، حيث حددت الحكومة في المملكة العربية السعودية بعض الأوراق المطلوب تقديمها، وهي كالتالي.