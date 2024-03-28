نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة كبار العلماء: رمضان هذا العام 30 يومًا فلكيًّا.. والعيد سيكون الأربعاء 10 إبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن عدد أيام شهر رمضان هذا العام ٣٠ يومًا فلكيًّا، موضحًا أن الهلال سيغرب قبل الشمس بـ١٢ دقيقة في سماء مكة مساء ٢٩ رمضان.

وفي التفاصيل، قال عضو هيئة كبار العلماء: "يدخل شهر شوال يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ٤/ ٢٠٢٤م، وهذا اليوم هو يوم عيد الفطر، وعدد أيامه تسعة وعشرون يومًا. وتفصيل دخول شهر شوال وفق ما يأتي: يولد هلال شهر شوال الساعة الـ٩:٢٠ من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٩ رمضان، وتغرب شمس هذا اليوم (يوم الاثنين) الساعة الـ٦:٣٨ في سماء مكة المكرمة، ويغرب القمر قبلها الساعة الـ٦:٢٦".

وأضاف: "الفرق بين غروب القمر قبل الشمس وغروب الشمس بعد غروب القمر اثنتا عشرة دقيقة؛ وبهذا يكون يوم الثلاثاء مكملًا ثلاثين يومًا من رمضان، ويكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو اليوم الموافق ١٠ / ٤/ ٢٠٢٤م".