نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: موسكو سترد على خطوات بريطانيا ضد روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد "بشكل قوي ودقيق" على خطوات بريطانيا الأخيرة ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "حذرنا لندن أكثر من مرة من أن أي خطوات غير ودية لا بد أن تلاقي ردا مناسبا. وسيكون ردنا قويا ودقيقا".

وأضافت أن السلطات البريطانية استخدمت "مبررات كاذبة" لإجراءات جديدة ضد روسيا، معتبرة الادعاءات بضلوع روسيا في أعمال تخريبية على أراضي بريطانيا "غير مسؤولة ومرفوضة تماما".

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن طرد الملحق العسكري بالسفارة الروسية في لندن وتجريد عدد من المباني تحت الإدارة الروسية في بريطانيا من الصفة الدبلوماسية، وذلك على خلفية اتهامها لروسيا بالضلوع في حرائق في بعض المواقع على الأراضي البريطانية.