نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تضيف 3 دول إلى قائمة الدول المشمولة بتأشيرة الزيارة الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وازرة الخارجية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والسياحة، تسهيل إجراءات الزيارة وذلك بإضافة 3 دول جديدة مؤهلة للحصول على التأشيرة إلكترونيًا أو عند الوصول لأحد منافذها الدولية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السعودية في تقديم تجربة سياحية لا تُنسى، وفي خطى مسيرة الترحيب بالعالم.

وكشفت أن الدول المضافة هي: كومنولث جزر البهاما، بربادوس، غرينادا، حيث تمنح التأشيرة لمواطني تلك الدول بصلاحية سنة واحدة، ولعدة سفرات، وبمدة إقامة تصل إلى 3 أشهر خلال العام، كما تُصدر التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة السعودية الرقمية في المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، كما يمكن لحاملي جنسية إحدى هذه الدول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الزيارة عند الوصول إلى أحد منافذ السعودية، وتمكّن تأشيرة الزيارة من: السياحة، العمرة، الأعمال، زيارة الأقارب والأصدقاء.

يشار إلى أنه يجب الالتزام بمدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة، وإذا كانت التأشيرة من نوع «دخول متعدد» فإن مدة الإقامة تناقصية، كما أن تجديد التأشيرة غير متاح إلا بعد انتهاء صلاحيتها، ويجب مغادرة السعودية قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة تجنبًا للعقوبات، في حين أن تأشيرة الزيارة لا تخول للعمل مقابل أجر، أو لتأدية مناسك العمرة خلال موسم الحج.

وللاطلاع على الدول والمتطلبات والشروط، تتم زيارة الموقع الإلكتروني visitsaudi.com.