نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدفعة 78 لشهر مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الكثير من المواطنين موعد نزول حساب المواطن، داخل المملكة العربية السعودية، والتي يمكن من خلالها الحصول على استحقاق المستفيدين منها.

ويسأل العديد من المواطنين داخل المملكة حول متى ينزل حساب المواطن الدفعة 78 لشهر مايو 2024 بالإضافة إلى معرفة خطوات الاعتراض على الأهلية للمواطنين الذين صدرت لهم النتيجة بأنهم غير مؤهلين لصرف الدعم لهذا الشهر سواء كان ذلك لتغيير أي شرط من شروط صرف الدعم أو لعدم تحديث البيانات لفترة طويلة.

متى ينزل حساب المواطن الدفعة 78؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية الموعد الرسمي الذي سيتم خلاله صرف دعم حساب المواطن لشهر مايو 2024 والذي تم تغييره عن الموعد الرسمي لصرف حساب المواطن شهريًا، حيث سيتم صرف الدعم لشهر مايو يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 بدلًا من الجمعة 10 مايو وهو يوم الصرف الرسمي، حيث أن الجمعة عطلة رسمية في المملكة، ويصرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن قد يتم تأخير أو تقديم الصرف يومًا أو يومين في حالة صادف موعد الإيداع الرسمي عطلة رسمية في المملكة، ويصرف الدعم لكافة المواطنين الذين صدرت لهم النتائج بأهليتهم للحصول على الدفعة ما لم يتغير أي من بياناتهم أو شروط أهليتهم.

استعلام أهلية حساب المواطن



أصبح بإمكان كافة المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بهم والتي تم صدروها رسميًا من قبل الجهات المسؤولة، ليتمكن الجميع من معرفة هل سيتم إيداع الدفعة في حساباتهم مع بداية الساعات الأولى من يوم الخميس أم لا، وذلك عن طريق:

- الدخول على موقع حساب المواطن عبر الإنترنت.

- كتابة البيانات الخاصة بالمستخدم.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الأهلية.

- سوف تظهر صفحة تحتوي على نتائج الأهلية للمواطنين.



في حالة كانت النتيجة غير مؤهل يمكن للمواطنين التعرف على أسباب عدم الأهلية التي يتم ذكرها بالنقر على التفاصيل ثم البدء بحلها لإرسال اعتراض ويتم الرد عليه، وفي حالة قبوله يتم صرف الدفعات للمستفيدين بأثر رجعي.