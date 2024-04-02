أحمد جودة - القاهرة - تعرف على حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في السعودية

يعتبر معاش الضمان الاجتماعي أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض وتحسين مستوى معيشتهم وفي الآونة الأخيرة، انتشر خبر عن حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين، مما أثار قلق الكثيرين في هذا المقال، سنستعرض حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي بالتفصيل، ونوضح شروط الاستحقاق، والفئات المستحقة للمعاش.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي



وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي، وهي:

في حال وفاة المستفيد من المعاش، يتم إيقاف صرفه تلقائيًا.

إذا اكتشفت الوزارة أن دخل المستفيد قد زاد عن الحد المسموح به دون إبلاغها بذلك، يتم إيقاف المعاش.

إذا تم التأكد من أن المستفيد قد قدم بيانات غير صحيحة عند التسجيل في البرنامج، يتم إيقاف المعاش.

إذا لم يلتزم المستفيد بخطة التأهيل التي وضعتها له الوزارة، يتم إيقاف المعاش.

إذا تم اكتشاف أن المستفيد قد قدم مستندات مزورة عند التسجيل في البرنامج، يتم إيقاف المعاش.

إذا لم يتوافر أحد شروط الاستحقاق التي حددتها الوزارة، يتم إيقاف المعاش.

إذا رفض المستفيد عروض العمل والتدريب المقدمة إليه دون سبب مبرر، يتم إيقاف المعاش.

إذا لم يبذل المستفيد أي جهد للبحث عن عمل، يتم إيقاف المعاش.

يمكن للمستفيد طلب التنازل عن معاش الضمان الاجتماعي من خلال الوزارة، وفي هذه الحالة يتم إيقاف صرفه.



الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي



حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وهي:

الذين لم يصل راتبهم التقاعدي إلى الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي.

الأسر التي فقدت أحد أفرادها دون معرفة مصيره.

الأسر التي لا يوجد لها عائل قادر على العمل.

السيدات اللاتي لم يتزوجن ولم يوجد من يعولهن.

الأرامل والمطلقات اللاتي لا يوجد لهن مصدر دخل.

الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما.

أسر الأشخاص المسجونين في قضايا المخدرات.

الأسر التي لا يوجد لها أي مصدر دخل.

الأشخاص الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من العمل.