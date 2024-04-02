نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هدية" تدشن برنامج الاعتكاف لأكثر من 5،000 معتكف ومعتكفة بالمسجد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشّن فرع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالمدينة المنورة مشروع الاعتكاف في المسجد النبوي الشريف، باستقبال وتفويج أكثر من 5،000 معتكف ومعتكفة إلى مواقع الاعتكاف في المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي الشريف والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير فرع الجمعية بالمدينة المنورة المهندس أنس الحربي أن الجمعية تعمل على توفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف منذ وصولهم إلى المدينة المنورة وحتى مغادرتهم، عن طريق تقديم حزمة من الخدمات والمشاريع منها ما يخص التوجيه والإرشاد ومنها أيضًا مشاريع الإطعام والسقيا المتمثلة بوجبات إفطار الصائمين ووجبات السحور.

وبيّن الحربي أن تسجيل المعتكفين إلكتروني عبر النظام، ثم يتم طباعة أساور خاصة لكل معتكف تحمل بياناته، بالإضافة إلى باركود حتى تسهل قراءة السوار.

وأضاف أن الجمعية وهيئة العناية بشؤون المسجد النبوي قد عملا على تهيئة موقع خاص بالاعتكاف في منطقة مغلقة بسطح المسجد النبوي الشريف لـ 5،050 معتكفًا ومعتكفة، مجهز بكامل الخدمات بما فيها، أجهزة شحن الجوالات، والثلاجات وعبوات سقيا الماء والعصائر، كما تم تحديد موقع خاص بوجبتي الإفطار والسحور.

وبيّن الحربي أن من الخدمات المقدمة عددًا من الهدايا لاستخدامها أثناء الاعتكاف منها، غطاء العين، وسدادة الأذن، ومفرش، ووسادة، وحقيبة في مجموعة كاملة مخصصة لكل معتكف. كما تم توفير دورات مياه خاصة بالمعتكفين رجالًا ونساءً