نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الطائف الجديد.. من الدكتور سعيد الغامدي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تعيين الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مديرًا عامًا لإدارة التعليم بمنطقة الطائف، بناءً على قرارات صدرت عن وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والتي شملت تعيين مدراء جدد في عدة مناطق تعليمية بالمملكة. لنلقي نظرة على سيرة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المدير الجديد لتعليم الطائف، والتي سنستعرضها من خلال هذا التقرير:

السيرة الذاتية:

الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي يتمتع بخبرة واسعة في مجال التعليم، حيث يحمل درجة الدكتوراه في تخصص محدد. يتميز بقدرات إدارية ممتازة ورؤية استراتيجية قوية تجاه تطوير العملية التعليمية. كما يتمتع بقدرات تواصل عالية وقدرة على بناء علاقات فعّالة مع أعضاء الهيئة التعليمية والمجتمع المحلي.

المساهمات السابقة:

قبل تكليفه بمنصب مدير عام إدارة التعليم بمنطقة الطائف، شغل الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عدة مناصب في القطاع التعليمي، حيث قدم إسهامات مهمة ونجاحات في تطوير العملية التعليمية في المناطق التي عمل بها.

تمثل هذه التعيينات جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الجودة والتطوير في قطاع التعليم بالمملكة، ومن المتوقع أن يسهم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بشكل فعّال في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز مستوى التعليم في منطقة الطائف.

الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي يشغل منصب مدير تعليم منطقة الطائف منذ 24 يوليو 2023 وكان يشغل من قبل منصب مدير تعليم منطقة الجوف منذ يونيو 2018، هو عضو هيئة التدريس في جامعة الجوف، كما شغل العديد من المناصب الإدارية الهامة بكليات جامعة الجوف.

مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد الغامدي شغل من قبل منصب عميد كلية العلوم والآداب بجامعة الجوف، حاصل على درجة الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس العلوم من جامعة أم القرى.







