انت الأن تتابع خبر هبوط جنوني لم يسبق له مثيل في أسعار الاسمنت والحديد لهذا السبب المفاجئ .. وسعره يصل إلى حد رخيص جدا لأول مرة في تعاملات اليوم في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع أسعار الحديد في السعودية خلال شهر حيث يحدث انخفاض الحديد نتيجة عدة عوامل مختلفة مثل البورصة العالمية والأسعار العالمية أو ارتباطا بخط إنتاج الحديد لذلك سوف تلاحظ تغير في أسعار الحديد على مدار اليوم تابعونا لمعرفة التفاصيل.

‏تراجع أسعار الحديد في السعودية خلال شهر

من الملاحظ انخفاض في سعر الحديد "6 مم وطني" على أساس سنوي وذلك بنسبة 10.03 % وذلك كان مقارنة بـ 1524.72 ريال خلال شهر يونيو 2022، حيث أنه قد انخفض على أساس شهري بنسبة 0.7 %، مقارنة بـ 4099.14 ريال خلال شهر مايو من العام الحالي.

كما أكدت مصادرنا أن سعر طن حديد التسليح "8 مم قد سجل في يونيو الماضي ما يقارب 2785.79 ريال حيث كان منخفضا بنسبة تصل إلى 32 %.

كما حدث انخفاض سعر حديد التسليح ليصل إلى "8 مم وطني" على أساس شهري بنسبة يصل إلى 5.3 % وكان ذلك مقارنة بـ 2940.55 ريال في شهر مايو 2023. وحسب رصد اخر سعر الطن من حديد تسليم "10 مم وطني" حيث وصل شهر يونيو 2023 مايقارب من 2839.14 ريال، وحدوث انخفاض بنسبة 31.8 %، مقارنة بـ 4160.73 ريال في نفس ذات الشهر نفسه من العام الماضي.

كما أن هناك مصادر تؤكد تراجع سعر حديد "10 مم وطني" وذلك كان على أساس شهري يصل إلى 5.4 %، مقارنة بـ 2999.61 ريال في شهر مايو من العام الحالي.

كما أكدت المصادر على أن سعر طن حديد تسليح حجم "12 مم وطني"فقد سجل خلال شهر يونيو الماضي حوالي 2628.7 ريال سعودي حيث كان هناك تراجع بنسبة تصل إلى بنسبة 29.1 %.

كما أنه وصل سعر طن حديد تسليح "18 مم وطني" حيث وصل في شهر يونيو 2023 نحو 2627.86 ريال وكان ذلك تراجعا بنسبة 28.8مايقارب من 32 % على أساس سنوي وكان ذلك مقارنة بـ 3691.88 ريال خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

الأسئلة الشائعة

هل سينخفض سعر الحديد في السعودية ؟