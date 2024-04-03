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أحمد جودة - القاهرة - توقيت صرف الدعم السكني 1445 والشروط اللازمة للحصول عليه

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني 1445، الذي يعد من أكثر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين من الأشخاص الغير قادرين على شراء منزل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على موعد صرف الدعم السكني 1445، والشروط اللازمة.

موعد صرف الدعم السكني 1445



حيث يعد الدعم السكني من أشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين، وهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه شهريًا وتحديدًا في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وفي حالة إذا كان اليوم عطلة أو إجازة رسمية في البلاد يتم تبكيره أو تأخيره.

ما هي شروط الحصول على الدعم السكني



وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم السكني، وهي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون المواطن مقيم في السعودية إقامة دائمة.

يجب ألا يتجاوز سن المتقدم عمر الـ 60 عام ولا يقل عن 25 عام.

أن يلتزم المتقدم بتقديم كافة الاوراق والمستندات المطلوبة.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

أن تلتزم المتقدمات من المطلقات بتقديم شهادة الطلاق.



رابط التقديم على الدعم السكني 1445



وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في برنامج الدعم السكني، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع منصة سكني من هنا.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة على يسار الصفحة الرئيسية.

ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

كتابة البريد الالكتروني ورقم الهاتف.

ارفع الأوراق المطلوبة.

اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.