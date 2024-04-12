نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطوات وشروط الحصول على سلفة من خلال منصة نفاذ 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إذا كنت من حاملي الجنسية السعودية وتبحث عن تمويل شخصي بسرعة وسهولة، فإن منصة "سلفة" الإلكترونية توفر لك هذه الفرصة بكل يسر وأمان. تهدف منصة "سلفة" إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقدم خدمات التمويل الشخصي للأفراد بتقنية مالية متطورة، مما يتيح لك الحصول على السلفة التي تحتاجها دون الحاجة للذهاب إلى البنك.

يمكنك التسجيل في "سلفة" بسهولة من خلال زيارة منصتهم الإلكترونية أو الاتصال بالرقم 920000327، ويمكنك أيضًا التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني. بمجرد تقديم طلب السلفة، سيقوم فريق "سلفة" بمراجعته بعناية والرد عليك مباشرة لإكمال الإجراءات اللازمة، ثم يتم إيداع المبلغ المطلوب في حسابك البنكي.

تتميز منصة "سلفة" بالعديد من المزايا المختلفة، حيث يمكنك اختيار الحلول المالية التي تناسب احتياجاتك بدقة، وذلك من خلال عدة خيارات متاحة لك. كما توفر لك "سلفة" تجربة سلسة وسهلة للحصول على التمويل الشخصي دون الحاجة لمواجهة التزاحم والمخالطة في البنوك.

لا تتردد في التواصل مع "سلفة" اليوم للحصول على التمويل الشخصي الذي تحتاجه، واستفد من الشروط والضوابط الواضحة التي تعرضها المنصة لضمان سهولة وأمان المعاملات المالية.

خطوات التقديم على طلب سلفة

يوجد العديد من الخطوات البسيطة التي يمر بها لكي يتم التسجيل على منصة سلفة، ولذلك أتباع الخطوات الآتية:

يجب تحديد قيمة المبلغ المقترض ما بين 1000 إلى 5000 ريال سعودي.

ثم تحديد مدة سداد الأقساط الشهرية.

يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة سواء كان رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.

ثم يجب أرفق المستندات المطلوبة.

الضغط على زر طلب التمويل.

سوف يتم الرد على إيداع المبلغ المحدد للمستفيد.

مزايا منصة سلفة الإلكترونية

التقديم على منصة سلفة إلكترونيًا.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ليس لها ربح تنافسي.

فترة سداد الأقساط مريحة.

ليس بحاجة لتحويل الراتب الشهري.



ومن الجدير بالذكر أن منصة نفاذ الوطنية من أهم وأكبر المنصات الرقمية بالسعودية، وهذا للمستخدمين للاستفادة من الخدمات، هذه المنصة تهدف إلى تبسيط وتسريع جميع الإجراءات الحكومية، مثل خدمة سلفة من خلال منصة نفاذ، لتقديم الدعم المالي للمستفيدين.

شروط الحصول على سلفة من منصة نفاذ

نعرض مجموعة من شروط التقديم على منصة سلفة، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

ما شروط سلفة؟

على المتقدم أن يكون حامل الجنسية السعودية.

لا يقل عمر العميل عن 23 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب إحضار وثيقة الدخل، وهذا لضمان إمكانية سداد أقساط التمويل الشخصي للعميل.

العميل الموظف الحكومي لا يقل عمره عن ثلاثة شهور، أما العاملين بالقطاع الخاص لا تقل مدة عمله عن ستة أشهر.