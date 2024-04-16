نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعددًا من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول عاصم منير، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون المتينة في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون الأمني والإستراتيجي بين البلدين الشقيقين بما يساهم في الأمن والسلم الدوليين.