نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء المقابلات الشخصية لمرشحي الوظائف التعليمية.. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من غدٍ «الأربعاء» إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة للعام الدراسي القادم 1446هـ ومطابقة المستندات والوثائق المطلوبة، فيما حددت وزارة التعليم يوم الـ22 من شهر شوال الجاري موعدًا للتوجيه وتحديد مقرات عمل المرشحين وبداية توقيع عقود العمل.

وبينت الوزارة أنه تم تحديد يوم الخامس من شهر ذي القعدة القادم كآخر موعد لتقديم الاعتذار عن الترشح وبداية تحديد الاحتياج التعويضي على أن تكون مباشرة المعلمين والمعلمات المعينين وبرنامج التهيئة والتدريب يوم السابع من شهر صفر لعام 1446هـ.