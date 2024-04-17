نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير تبوك ينوه بالإمكانات التي سخرتها القيادة لخدمة ضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، مساء الإثنين، في اللقاء الأسبوعي، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

ورحب أمير تبوك بالجميع، منوهًا بالجهود والإمكانات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لخدمة المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتي شهدت توافد أعداد مليونية، خلال شهر رمضان وسط منظومة متكاملة من الخدمات وبتنظيم دقيق وتنسيق متكامل بين كافة الجهات المشاركة، والتي سهلت للمعتمرين والزائرين أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

كما تناول أمير منطقة تبوك في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة. بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير منطقة تبوك.

واستقبل أمير منطقة تبوك، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الأستهلاكية بمنطقة تبوك عبدالعال بن محمد النجار وأعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا للسلام عليه بمناسبة صدور قرار تأسيس الجمعية بالمنطقة وتشكيل مجلس إدارتها.

‏واستمع أمير منطقة تبوك، إلى شرح عن أعمال وبرامج الجمعية وخططها ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.