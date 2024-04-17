نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة المسابقات برابطة المحترفين تقرر تأجيل مباراة الأهلي والهلال بالجولة 28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إدارة المسابقات بالرابطة اليوم، عن تأجيل مباراة فريقي الأهلي والهلال التي كانت مقررة يوم الجمعة، (١٩/ أبريل /٢٠٢٤م)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ (۲۸) من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، إلى يوم الاثنين الموافق ٠٦/ مايو / ٢٠٢٤م) في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وجاء هذا القرار بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي ضمن دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في الإمارات، بسبب ظروف الحالة الجوية