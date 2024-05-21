نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي: الأهلي يُعامل على أنه محتكر البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على أن جماهير الاهلي اعتادت الفوز من الاهلي لذلك تخطت معنى كلمة الفرحة.

عدلي القيعي: الأهلي يُعامل على أنه محتكر البطولات

ولاحقت الإصابة نجم الأهلي علي معلول خلال مباراة الأهلي والترجي، التي جمعت الفريقين في تونس، يوم السبت الماضي، في إطار منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "تجاوزنا في حب الأهلي معنى الفرحة، دار حوار بيني وبين أحد الأصدقاء وقال لي كلمة توقفت أمامها، قال لي يا عدلي فوز الأهلي لم يعد يفرحنا، نحن تجاوزنا معنى الفرحة ما يُفرحنا هو الافتخار بالأهلي، عندما نفوز بمباراة نشعر براحة لكن لا نفرح".



واردف: "هذا جعلني أتأمل، هل الاعتياد على المكسب جعلنا نعتاد على الفرحة فتجاوزناها إلى أمور أعمق بكثير.. ذلك ما اعتقده".

وتابع: "لا يوجد فريق في العالم يفعل ما يفعله ويقدمه الأهلي لجماهيره يُعامل على أنه محتكر البطولات، لذلك الجماهير تعيش حالة الزهو بالأهلي في قيمته ومعناه، يرى الأهلي شيء خرافي كما يراه العالم".



واختتم: "إصابة جاءت لمعلول في وقت حرج، وانا تعرضت لنفس إصابة علي معلول في فترة السبعينات، بإذن الله يعود لنا أفضل، وفي وقت كان يحتاج الأهلي لهذا اللاعب العظيم، وأنت في قلوب كل الأهلاوية يا كابتن علي".

