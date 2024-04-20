انت الأن تتابع خبر لتفادي إيقاف صرف المعاش .. الموارد البشرية تصدر تنبيه عاجل للمستفيدين من الضمان المطور بشأن رسالة التصحيح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقي عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور رسالة تسببت في قلق واضح لهم حيث كان مضمونها أنه سيتم وقف صرف رواتب الدعم بدءا من الشهر المقبل وأن هناك عدة تعليمات من الضروري أن يقوم أولئك الأفراد بتنفيذها في القريب العاجل ومن ثم تجد أن الأفراد الآخرين ممن لم يتلقوا تلك الرسالة قد بدأوا بالسؤال عن تفاصيل رسالة الضمان الاجتماعي المطور وهذا ما نوضحه إليك من خلال السطور التالية.

رسالة الضمان الاجتماعي المطور

أرسلت وزارة الضمان الاجتماعي رسالة للعديد من الأشخاص المستفيدين من دعم البرنامج جاء مضمونها وفقا لهذا النحو "من الضروري أن يتحقق الشخص المستفيد من تطابق عنوانه الوطني الذي تم تسجيله بمنصة سبل مع بياناته المدرجة بموقع الضمان الاجتماعي، فمن الضروري التأكد أن عنوان المتقدم بالطلب هو عنوان أساسي بالاخص للتأكد من ربط التابعين الذي تم إضافتهم للضمان المطور بمنصة سبل.

كيف اضيف الأبناء بموقع سبل

تبعا لآخر التصريحات المعلنة بواسطة وزارة الموارد البشرية بخصوص وقف الصرف لمعاشات الضمان المطور للفئات التي لا يوجد تطابق بين بيانات سكنهم التي تم تسجيلها بمنصة سبل بالبيانات الخاصة بالعنوان الوطني، ومن ضروري أن يتم إضافة أي من التابعين عند التقدم بطلب للهيئة للحصول على الدعم وذلك عبر تطبيق الخطوات الآتية:

التوجه لبوابة سبل "من هنا".

قم بتسجيل الدخول عبر كتابة كافة المعلومات اللازمة.

الانتقال للعنوان الوطني.

انقر على مربع التفاصيل.

انقر على خيار إضافة تابع.

استكمل الإجراءات لحين إضافة التابعين.

كيف اعرف اذا كنت مستفيد من الضمان؟

عبر الانتقال للموقع الالكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية، حدد خيار الضمان الاجتماعي، انقر على أيقونة نتائج الأهلية، اتبع التعليمات لمعرفة ما إن كنت مؤهلا ام لا.

متى تصدر الاهليه في الضمان الاجتماعي؟

في يوم ٢٧ بانتهاء الشهر الميلادي.

متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب؟