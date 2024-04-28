نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية شمال دارفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور.

وجددت الوزارة دعوة المملكة للأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته.