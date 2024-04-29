طريقة التسجيل في بنك الراجحي للحصول على القروض دون كفيل

أحمد جودة - القاهرة - طريقة التسجيل في بنك الراجحي للحصول على القروض بدون كفيل

من افضل البنوك التي تتواجد داخل تولد السعوديه هو بنك الراجحي والذي يعد من افضل البنوك الذي يقدم خدمه الحصول على قروض سريعه جدا في عدد قليل جدا من الوقت لكافه المواطنين المقيمين بالسعوديه الذين يعيشون فتره صعبه في ظل الظروف التي تعيشها الفئه المتوسطه وتحت المتوسطه في المملكه هذا واعلن بنك الراجحي عن اتاحه الفرصه للمواطنين باستخدام القرض التي اعلن عنه البنك في الساعات القليله الماضيه وتسديده في مده زمنيه طويله قد تصل إلى 60 شهر لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر فقد تابعوا معنا.

طريقة الحصول على تمويل من بنك الراجحي



جاء بيان الاعلان من قبل مؤسسة الراجحي المالية عن الخطوات اللازمة للحصول على التمويل عبر التقديم على البوابة الرسمية للمؤسسة، وتتمثل الخطوات في ما يلي:



في البداية، يتوجب عليك تقديم طلب التمويل عبر البوابة الرسمية لمؤسسة الراجحي.

يتطلب الأمر منك إدخال جميع بياناتك المطلوبة والتأكد من دقة كل تفصيل تدخله على البوابة.

وبعد استكمال ادخال البيانات، يجب النقر على زر إرسال لطلب الدعم الفردي.

فور التقديم، سيتم التواصل معك من قبل فريق خدمة العملاء للتحقق من صحة البيانات التي قدمتها.



شروط الحصول على تمويل الراجحي



يتوجب على المتقدم للحصول على القرض أن يكون من حملة الجنسية السعودية.

الاقامة الدائمة في أحد مدن المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي إذا كان مواطن، أو 1900 ريال سعودي إذا كان متقاعد، أو 5000 ريال سعودي إذا كان مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

في حال كنت مواطن، يجب أن لا يقل عمرك عن 18 عامًا، بينما يجب أن لا يقل عمرك عن 23 عامًا إذا كنت مقيم.

وعندما يأتي الوقت لسداد القسط الأخير من القرض، ينبغي ألا يتجاوز عمرك 60 عامًا إذا كنت موظف، ولا يزيد عن 75 عامًا إذا كنت متقاعد.