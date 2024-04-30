أحمد جودة - القاهرة - كيفية الحصول على حساب المواطن 2024 بالمملكة العربية السعودية

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر البرنامج مجموعة من الخدمات والدعم المالي للمستحقين، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر.

كيفية الانضمام إلى برنامج وحساب المواطن



يتطلب الانضمام إلى برنامج حساب المواطن توفر بعض الشروط، بعض هذه الشروط تشمل:

1. ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. ان يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر.

3. ان يكون المتقدم دائم الإقامة في المملكة العربية السعودية.

4. ان يكون المتقدم فردا مستقلا.

من بين الفئات المستهدفة لبرنامج حساب المواطن تشمل الأسر السعودية، المواطنين غير المتزوجين، الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل، المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، حاملي البطاقات الخاصة بالنقل، أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة للأطفال، وزوجات المواطنين السعوديين.

كيفية الحصول على حساب المواطن 2024



بسهولة سجل دلوقت في حساب المواطن

وللتسجيل في برنامج وحساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

2. أنشئ حسابا إلكترونيا في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وادخل البيانات المطلوبة.

3. قد يتطلب التسجيل تقديم بعض المعلومات الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ومعلومات الاتصال.

4. قد يتم طلب معلومات إضافية للتحقق من الأهلية وتصنيفك في فئة معينة.

5. بعد التسجيل، قد يلزمك تقديم المستندات اللازمة للتحقق من المعلومات المقدمة.

6. بمجرد تأكيد الأهلية، ستتلقى تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية حول دورة التسجيل والدفعات المالية.

السبب في نقص المبلغ في حساب المواطن أحيانا



تختلف مبالغ حساب المواطن التي يتلقاها الأفراد حسب تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، قد يحدث نقص في مبلغ حساب المواطن لدى البعض بسبب عدة أسباب، ولمعرفة سبب نقص الدفعة الخاصة بك يمكنك الاطلاع على حسابك عبر منصة حساب المواطن والاستفسار من خلال قسم “الدفعات المالية”.