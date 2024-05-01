أحمد جودة - القاهرة - توقف صرف الدعم من برنامج حساب المواطن 1445 لبعض المستفيدين.. تعرف على السبب

تعرف على حالات يتم فيها وقف صرف الدعم من برنامج حساب المواطن في السنة الهجرية 1445 وما بعدها:

أسباب وقف صرف الدعم من برنامج حساب المواطن



تقديم معلومات غير صحيحة: في حال ثبت تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشكل متعمد، مثل المبالغة في الدخل أو إخفاء بعض المصادر، يتم وقف الدعم وإعادة النظر في أهلية المستفيد.

عدم تحديث البيانات: تحديث البيانات بشكل دوري يعد متطلبًا لاستمرار الاستفادة من البرنامج، في حال عدم تحديث البيانات، مثل تغير الحالة الاجتماعية أو الدخل، قد يتم وقف الدعم حتى يتم تحديثها بشكل صحيح.

السفر خارج المملكة: يتم وقف صرف الدعم للمستفيدين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من 60 يومًا متتالية، حيث يمكن للمستفيدين التقدم بطلب للحصول على إذن سفر في حال وجود ظروف استثنائية.

الوفاة: يتم وقف صرف الدعم للمتوفى فور إبلاغ البرنامج بوفاته، وقي بعض الحالات يمكن لورثة المتوفى التقدم بطلب لضمهم إلى البرنامج في حال كانوا يستوفون شروط الأهلية.

فقدان الأهلية: في حال فقدان المستفيد لأي من شروط الأهلية، مثل تجاوز حد الدخل المقرر، يتم وقف صرف الدعم.

مخالفة قواعد البرنامج: يتم وقف صرف الدعم في حال ثبت مخالفة المستفيد لقواعد البرنامج، مثل استخدام بطاقة الدعم لشراء سلع أو خدمات غير مسموح بها.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

للاستعلام عن أهلية حساب المواطن، يمكنك زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن واتباع الخطوات التالية:



قم بتسجيل البيانات عبر بوابة نفاذ الوطني الموحد.

ابحث عن خيار “دراسة الأهلية” وانقر عليه.

ستظهر لك نتائج الأهلية بناءً على المعلومات التي قدمتها.



هل يمكنني تحديث بياناتي عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن؟



نعم، يمكنك تحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، حيث يتطلب ذلك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن على الرابط الرسمي للمنصة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.