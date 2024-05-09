نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار تصريح دخول مكة للأسرة المقيمة في حج 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت منصة أبشر، خطوات إصدار تصريح الدخول إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج لأفراد الأسرة المقيمين عبر المنصة.

وحسب منصة أبشر، تتيح الخدمة للمستفيدين إنشاء طلب إصدار تصريح الدخول إلى مكة المكرمة لأفراد أسرته المقيمين.



طريقة إصدار تصريح الدخول إلى مكة



الدخول إلى موقع منصة أبشر. اختيار أفراد الأسرة. اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة. إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة.



أداء الحج دون تصريح



وفي وقت سابق، حذرت وزارة الحج والعمرة مجددًا من أداء فريضة الحج دون تصريح، فهي مخالفة للنظام تستوجب العقوبة، وتتسبب في إلحاق الأذية للحجاج.

ونشرت وزارة الحج مقطع فيديو على حسابها بمنصة “إكس”، يتحدث عن المخالفين في الحج الذين يحاولون أداء الفريضة دون تصريح، مؤكدة أن هذا يعرض الحجاج للمساءلة القانونية.

