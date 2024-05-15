انت الأن تتابع خبر تغيير جذري: السعودية تطيح بنظام الكفيل لخمسة مهن وتفتح أفقًا جديدًا للعمل في كل مدنها، استعد للانطلاقة الحرة والفرص الكبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة السعودية عن تمكين الوافدين من العمل داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل، محددة بذلك قائمة من المهن المسموح بها

. تشمل هذه المهن الميكانيكيين، مديري المبيعات، المديرين التنفيذيين، الأعمال اليدوية، وأعمال المقاولات، إضافة لمهن متخصصة في القطاع الطبي كالأطباء والتمريض، وغيرها من المهن الهندسية المتنوعة.

يهدف القرار إلى تحسين العلاقات الوظيفية وحماية حقوق العمال بعد انتهاء عقودهم دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. كما يسعى لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة بين العمالة المحلية والوافدة، وتقليل التفاوت في شروط عقود العمل بين المواطنين والوافدين.

لا بد من توافر بعض الشروط لاستفادة الوافد من هذه التسهيلات، مثل ضمان العامل أن يكون مسجلا ضمن قائمة العمالة المهنية وأن يكون قد أمضى في عقد العمل مدة لا تقل عن 12 شهراً. كما ينبغي على العامل إشعار المالك بنية انتقاله أو إنهاء العقد قبل ذلك بـ90 يوماً.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المملكة بتوفير بيئة عمل منصفة وداعمة للوافدين، مساهمةً في تقديم الحماية لهم من معضلات النظام الكفالي والإجراءات التي قد تكون معقدة، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستقرار والنمو الوظيفي داخل المملكة.