نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يحتفي بيوم كرة القدم الآسيوي للواعدين في 4 مدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفى الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيوم كرة القدم الآسيوي للواعدين الذي يقيمه الاتحاد القاري كل عام، بهدف إبقاء كرة القدم الأكثر شعبية في آسيا.

وفعّلت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي البرنامج في أربع مدن "الرياض، جدة، الدمام، الدوادمي"، بمشاركة 514 موهبة، وبالتعاون مع وزارة التعليم ممثلةً بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.

وشهدت مدينة الرياض إقامة المهرجان في جامعة الأميرة نورة للبنات بمشاركة 34 لاعبة بحضور 8 مدربين، فيما شهد مهرجان جدة الذي أُقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية مشاركة 90 لاعبًا و60 لاعبة، بحضور 7 مدربين ومدربتين، وفي الدمام أُقيم المهرجان في مجمع دوم للرياضة، وشارك فيه 160 لاعبًا بحضور 7 مدربين.

وفي الدوادمي التي شهدت تفعيل يوم كرة القدم للواعدين بالتزامن مع المرحلة الـ12 من برنامج اكتشاف المواهب، شارك 170 لاعبًا بحضور 26 مدربًا و12 معلمًا.

وفي ختام المهرجانات الـ 4 في الرياض، الدمام، جدة، الدوادمي، تم تكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات الفنية واللياقية لمتابعتها والعمل على تطويرها في المستقبل