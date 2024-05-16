نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط حفاوة الترحيب ومنظومة متكاملة من الخدمات.. تواصل توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المدينة المنورة هذه الأيام المباركة عبر المنافذ توافد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية، لتعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ورصدت عدسة "واس" جملة من الخدمات المقدمة للحجاج فور وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وسط حفاوة الترحيب، حيث يتم استقبال الحجاج الواصلين بعبارات الترحيب بلغاتهم واستقبالهم في أجواء احتفالية وتقديم لهم الهدايا