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رياض - احمد صلاح - قصة ريم يوسف: من دار الأيتام إلى طبيبة أسنان ناجحة بعدما تبنتها عائلة سعودية...وما قالته في حفل تخرجها أبكى السعوديين !

طفولة استثنائية:

بدأت قصة ريم يوسف مختلفة عن باقي أقرانها، حيث نشأت في دار الأيتام قبل أن تتم تبنيها من قبل عائلة كريمة. واجهت ريم بعض التحديات في بداية مشوارها الدراسي، حيث تأخرت عن زملائها في الجامعة لعدة سنوات.

دعم لا ينقطع:

على الرغم من تلك التحديات، لم تستسلم ريم بفضل الدعم الكبير الذي تلقته من عائلتها الجديدة. آمنت عائلتها بقدراتها وشجعتها على متابعة حلمها في أن تصبح طبيبة أسنان.

إنجاز يستحق الفخر:

وبعد 20 عامًا من الصبر والمثابرة، حققت ريم حلمها وتخرجت من كلية طب الأسنان بجامعة القصيم. عبرت ريم عن امتنانها العميق لعائلتها التي وقفت إلى جانبها في كل خطوة من خطوات رحلتها.

كلمات مؤثرة:

"ربي ميّزني باليتم بس اكرمني بالعائلة، ولو ترجع الدنيا ألف مرة برجع اختارها مرة ثانية" قالت ريم وهي تبكي فرحةً بإنجازها.

فرحة العائلة:

شارك والدها بالتبني فرحتها بهذه اللحظة المميزة، معبراً عن فخره الشديد بإنجازها. كما عبرت والدتها عن سعادتها الغامرة برؤية ابنتها تحقق أحلامها.

رسالة ملهمة: