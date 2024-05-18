نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم عروض العثيم السعودية على المجمدات ومنتجات الألبان حتى منتصف هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع حلول منتصف الأسبوع، تقدم أسواق العثيم السعودية مجموعة متميزة من العروض على المجمدات ومنتجات الألبان، ما يجعلها الوجهة المثالية للتسوق لعشاق الجودة والاقتصاد. تعتبر أسواق العثيم من أكبر وأشهر السلاسل التجارية في المملكة، حيث تلتزم بتقديم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية، تلبيةً لاحتياجات العملاء وتوفيرًا للنفقات. تشمل العروض تخفيضات كبيرة على تشكيلة متنوعة من المجمدات، بما في ذلك اللحوم والدواجن والخضروات المجمدة، مما يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من الأسعار المخفضة لتخزين المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل العروض المميزة على منتجات الألبان التي تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي لكل أسرة. تتضمن هذه العروض خصومات مغرية على الأجبان، الزبادي، الحليب، وغيرها من المنتجات الطازجة، مما يضمن تلبية احتياجات الأسرة من الألبان بميزانية معقولة. بفضل هذه العروض، يسعى العثيم إلى توفير تجربة تسوق متكاملة تجمع بين التوفير والجودة، مع التركيز على رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم الغذائية. لذا، لا تفوتوا الفرصة للاستفادة من هذه التخفيضات الرائعة قبل انتهائها منتصف هذا الأسبوع.

اغتنموا الفرصة.. أهم عروض العثيم السعودية على المجمدات ومنتجات الألبان حتى 21 مايو

عروض العثيم السعودية على منتجات الألبان

تشمل التخفيضات الكبيرة المتوفرة في أسواق العثيم السعودية على منتجات الألبان المتنوعة ما يلي:

حليب المراعي بودرة وزن 2250 جرام : متوفر بسعر 69.95 ريال سعودي بدلًا من 84.95 ريال سعودي.

: متوفر بسعر 69.95 ريال سعودي بدلًا من 84.95 ريال سعودي. لبنة المراعي فاخرة وزن 700 جرام : متوفرة بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 24 ريال سعودي.

: متوفرة بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 24 ريال سعودي. شبيهة جبن المراعي كريم 2*500 جرام : متوفرة بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

: متوفرة بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي. شبيهة جبن المراعي مثلث وزن 480 جرام: متوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.

هذه العروض تمثل فرصة رائعة للتوفير والاستفادة من خصومات مميزة على منتجات ذات جودة عالية، فلا تفوتوا الفرصة قبل انتهاء فترة التخفيضات.



