انت الأن تتابع خبر ترحيل ومنع دخولهم مرة اخرى.. الداخلية السعودية تصدر قرار بترحيل الأجانب من هذه الجنسية على الفور.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 16105 أشخاص مخالفين لأنظمة الإقامة، العمل، وأمن الحدود خلال الحملات الميدانية المنفذة عبر مختلف مدن المملكة.

وأوضحت الوزارة

أن من بين المضبوطين، هناك 9551 مخالفًا لنظام الإقامة، و3977 لأمن الحدود، و2577 لقوانين العمل.

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