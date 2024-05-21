انت الأن تتابع خبر ترحيل ومنع دخولهم مرة اخرى.. الداخلية السعودية تصدر قرار بترحيل الأجانب من هذه الجنسية على الفور.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 16105 أشخاص مخالفين لأنظمة الإقامة، العمل، وأمن الحدود خلال الحملات الميدانية المنفذة عبر مختلف مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة
- أن من بين المضبوطين، هناك 9551 مخالفًا لنظام الإقامة، و3977 لأمن الحدود، و2577 لقوانين العمل.
إضافة إلى ذلك
- تم القبض على 393 شخصًا حاولوا التسلل عبر الحدود، حيث كان 36% منهم من اليمن و52% من إثيوبيا، في حين تكونت النسبة المتبقية، والتي تعادل 12%، من جنسيات أخرى. كما تم تسجيل 37 محاولة للخروج من المملكة بطريقة غير قانونية ورصدت السلطات 23 شخصًا متورطًا في دعم أو تسهيل أنشطة الهجرة غير الشرعية.
- وشددت الوزارة على أن الأشخاص الذين يسهمون في تسهيل دخول المخالفين أو دعمهم بأية طريقة سيواجهون عقوبات قانونية، والتي قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة والتشهير بالمتورطين.
- كما ناشدت الوزارة العامة للإبلاغ عن أي حوادث مشابهة عن طريق الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية، والأرقام 999 و996 في باقي المناطق.
- وفي الختام، جددت التزامها بمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة وتطبيق القانون بحزم لضمان الأمن والسلامة في المملكة.