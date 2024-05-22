نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل السلع الاستهلاكية من شركة التيسير السعودي والمقيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم شركة التيسير للتمويل برنامجًا لتمويل السلع الاستهلاكية، يتيح للعملاء الحصول على مبالغ مالية كبيرة لشراء الأجهزة الكهربائية، الإلكترونية، أو الأثاث المنزلي، وذلك بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة. هذا البرنامج متاح لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة.

تعرف على شروط تمويل السلع الاستهلاكية من شركة التيسير

برنامج تمويل السلع الاستهلاكية الذي تقدمه شركة التيسير يأتي مع مجموعة من المزايا والشروط التي تجعله مناسبًا لفئة واسعة من العملاء:

مطابق لأحكام الشريعة : البرنامج يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

: البرنامج يتوافق مع الشريعة الإسلامية. دون كفيل أو ضامن : لا يحتاج العميل إلى كفيل أو ضامن لتقديم الطلب.

: لا يحتاج العميل إلى كفيل أو ضامن لتقديم الطلب. هامش ربح ثابت : يتميز البرنامج بهامش ربح منافس وثابت حتى نهاية مدة التمويل.

: يتميز البرنامج بهامش ربح منافس وثابت حتى نهاية مدة التمويل. إجراءات سهلة وسريعة : البرنامج مصمم ليكون سهل وسريع التنفيذ، مناسبًا لجميع العملاء.

: البرنامج مصمم ليكون سهل وسريع التنفيذ، مناسبًا لجميع العملاء. فترات سداد مرنة : يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل عبر دفعات شهرية تصل إلى 36 شهرًا.

: يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل عبر دفعات شهرية تصل إلى 36 شهرًا. طرق سداد آمنة : توفر الشركة طرق سداد سهلة وآمنة للعملاء.

: توفر الشركة طرق سداد سهلة وآمنة للعملاء. تقديم الطلب: يمكن تقديم الطلب عبر ملء نموذج طلب تمويل السلع الاستهلاكية المتاح لدى شركة التيسير بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.

شروط الموافقة على طلب تمويل السلع الاستهلاكية

للحصول على موافقة سريعة وفورية على طلب تمويل السلع الاستهلاكية دون كفيل من شركة التيسير، يجب توافر الشروط التالية:

الحد الأدنى للعمر : يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة.

: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة. الحد الأقصى للعمر : يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة عند سداد آخر قسط.

: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة عند سداد آخر قسط. الحد الأدنى للراتب : يجب أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي شهريًا.

: يجب أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي شهريًا. مدة الخدمة في الوظيفة: يجب أن يكون المتقدم قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل في وظيفته الحالية.

مميزات إضافية

يمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السلع الاستهلاكية من شركة التيسير التقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني أو زيارة أحد فروعها لتقديم الطلب. يوفر البرنامج حلولًا مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساعدهم في تحقيق أهدافهم الشرائية بمرونة وسهولة.