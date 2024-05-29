نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات بطقس شديد الحرارة داخل مكة اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر ذو الحجة وموسم الحج في المملكة العربية السعودية، تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في مكة المكرمة غدًا الأربعاء الموافق 21 ذو القعدة، حيث قد تصل إلى 50 درجة مئوية. يأتي هذا نتيجة لتعاظم تأثير المرتفع الجوي العلوي على شمال شبه الجزيرة العربية وتشكل منخفض جوي حراري على السطح.

توقعات طقس شديدة الحرارة اليوم الأربعاء في مكة المكرمة

وفقًا لموقع "طقس العرب"، تكون توقعات الطقس في مكة المكرمة كالتالي:

نهارًا:

ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، ليصبح الطقس شديد الحرارة ومرهقًا في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها، مع درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.

درجات الحرارة تكون حول 45 درجة مئوية في أجزاء واسعة من الرياض، القصيم، المدينة المنورة، والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن.

من المتوقع ظهور كميات من السحب على بعض المرتفعات في جنوب غرب المملكة، تحديدًا مرتفعات جازان، عسير، والباحة، مع احتمالية هطول أمطار محدودة.

الرياح تكون شمالية معتدلة إلى نشطة شرقًا، تثير الغبار والأتربة في ساعات ما بعد الظهر والعصر، ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

ليلًا:

يصبح الطقس معتدل الحرارة ومستقرًا في معظم المناطق، مع رياح متقلبة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

نصائح للتعامل مع درجة الحرارة المرتفعة: