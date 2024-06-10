نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره الفنزويلي يبحثان أوجه التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيبان إدواردو خيل بينتو، على هامش مشاركة المملكة كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس بمدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.