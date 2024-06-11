نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور المحسن يتفقد مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقّد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها وسير العمل فيها، واستعدادات الكوادر الإدارية والصحية المشاركة في مهمة الحج، والاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم في المستشفى والمراكز خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ.

الجدير بالذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أتمت استعداداتها لموسم حج هذا العام، من خلال تسخير كل الجهود لتنفيذ خطة الحج المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بما يضمن تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بكفاءة عالية