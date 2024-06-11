نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 2.475 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.475 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024م.

وقد استقبلت عيادات الطب العام 688 مريضًا، فيما راجع عيادة الباطنية 160 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 296 مريضًا من الأطفال، واستقبلت عيادة الحالات الطارئة 230 مريضًا، وراجع 176 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 141 مريضة في العيادتين النسويتين، فيما استقبلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة 52 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة العيون 106 مرضى، واستقبلت عيادة القلب 27 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 29 مريضًا. كما تم عمل 280 تحليلًا لـ 187 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 160 صورة أشعة لـ 104 مرضى، كما تم إعطاء 101 لقاح في عيادة المطاعيم لـ 40 مريضًا، وتم صرف أدوية الأمراض المزمنة لـ 175 مريضًا، كما استقبل قسم التثقيف الصحي 64 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.620 وصفة طبية