وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة

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أحمد جودة - القاهرة - زار وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (4 - 10 ذو الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م) في مدينة مكة المكرمة.

واطلع معاليه في جناح وزارة الداخلية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة في (11) مطارًا في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، وكل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في ملتقى إعلام الحج، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية