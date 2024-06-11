نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موان" ينفذ عددًا من المبادرات في قطاع إدارة النفايات بموسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن إطار المساعي المستمرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي خلال موسم الحج لعام 1445هـ، أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) عن تنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى توفير بيئة صحية ونظيفة للحجاج طوال فترة الحج، حيث تشمل على عدّة برامج ومبادرات تهدف لتنظيم قطاع إدارة النفايات والارتقاء به في أطهر بقاع الأرض.

ومن بين المبادرات التي تم التخطيط لها، مبادرة "المخيم النموذجي في إدارة النفايات" التي ستركز على تطبيق معايير الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مخيمات الحجاج وذلك بهدف تقليل إنتاج النفايات من مصدرها، وتعظيم الاستفادة من الموارد قدر الإمكان وإعادة تدويرها، علاوةً على ذلك توعية الحجاج وموظفي المخيمات حول معايير الاستدامة وتشجيعهم على تطبيقها.

وتبرز إحدى خصائص "المخيم النموذجي" باشتماله على جهاز تحويل بقايا الطعام إلى محسنات التربة، الذي يُستخدم لأول مرة داخل المشاعر المقدسة، حيث يتميز بقدرته الفائقة على استيعاب نحو 200 كيلو من بقايا الطعام وتحويله إلى كمية من السماد تقدر بـ 10% من كمية الطعام المدخل في الجهاز، خلال 12-18 ساعة فقط، كما يعمل بكل ديناميكية وأمان دون أي انبعاثات أو روائح تصدر منه أثناء عملية التدوير.

إلى جانب مبادرة "إحرام مستدام" التي تدخل عامها الثالث، فهي تستهدف التثقيف بأهمية إعادة التدوير وكيفية الإسهام في الحفاظ على البيئة من خلال جمع وفرز مخلفات منسوجات الحجاج من إحرامات ووسائد وبطانيات ومفارش، ثم إعادة تدويرها وتوزيعها، حيث سيتم تنفيذها من خلال وضع حاويات في مخيمات منى وفنادق مكة لجمع منسوجات الحجاج، ومن المتوقع أن يتم جمع 50 طنًا من الإحرامات وأكثر من 300 ألف وسادة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما تعمل مبادرة "إنشاء وتشغيل خلية هندسية لمعالجة النفايات الصلبة المتولدة من ذبائح المسالخ" على معالجة أكثر من 12 ألف طن من نفايات ذبائح المسالخ خلال موسم الحج هذا العام، حيث يباشر موان في هذه الأيام أعمال تجهيز وتشغيل خلية هندسية في منطقة العكيشية بمكة المكرمة، لاستقبال ومعالجة مخلفات ذبائح المسالخ الخاصة بالحجاج والأهالي في الموسم.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز على تنفيذ مبادرة "رفع وعي مقدمي الخدمات في الحج بالممارسات السليمة في إدارة النفايات"، فقد قدّم موان خلال الأسبوعين الماضيين دورات تدريبية بعنوان "الإدارة المستدامة للنفايات" إلى 121 فردًا من مقدمي الخدمات في الموسم، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ورفع مستوى الوعي بأهمية تقليل حجم النفايات المنتجة واستخدام مواد صديقة للبيئة تساهم في تقليل التلوث وتحافظ على سلامة البيئة.

ويعكس هذا الجهد المشترك تفاني المركز في الارتقاء بالجوانب البيئية وتنظيم قطاع إدارة النفايات خلال موسم الحج، مما يسهم في توفير بيئة نظيفة وسليمة لكافة حجاج البيت العتيق مع المحافظة على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة، حيث يعمل المركز على تطبيق هذه المبادرات وتحقيق الاستفادة من النفايات المتولدة من الحجاج ورفع الوعي حول أهمية تأثير سلوكياتنا البسيطة على البيئة بما يكفل تعزيز الاستدامة البيئية في موسم الحج