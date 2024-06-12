نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني: ملتقى إعلام الحج.. نقلة نوعية على مستوى التغطيات الإعلامية وتقنياتها الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الدكتور أسامة حسن محمد، أن ملتقى إعلام الحج الذي تقيمه وزارة الإعلام خلال موسم الحج هذا العام يعتبر نقلة نوعية في مستوى التغطيات الإعلامية وتقنياتها الرقمية، مما يسهم في تمكين الوفود الإعلامية من أداء رسالتها وإبراز الصورة المشرفة للحج.

جاء ذلك خلال زيارته للملتقى اليوم، واطلاعه على مختلف تجهيزاته المزودة بالتقنيات والابتكارات الحديثة، التي من شأنها تعكس التحوُّل الكبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وجود المملكة التي تبذلها لرعاية شؤون حجاج بيت الله الحرام