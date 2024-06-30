"غرفة مكة المكرمة" تستضيف "معسكر رؤية الرقمي 4"

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة " اليوم معسكر رؤية الرقمي" في نسخته الرابعة، الذي تنفذه شركة رؤية الخبراء الاستشارية حتى 16 أغسطس 2024.

ويهدف المعسكر إلى تدريب القدرات التقنية الشابة وتطوير مهارات البحث والتحليل في التخصصات التقنية الناشئة، وكذلك تعزيز إمكاناتهم في ابتكار حلول رقمية واعدة، والمساهمة في إعدادهم لسوق العمل.

وأكد الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة الدكتور تركي بن سليمان العمرو، حرص الغرفة على دعم المبادرات الشبابية الرقمية ومنها مبادرة "معسكر رؤية الرقمي"، من خلال الاستثمار في المستقبل ودعم الإبداع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تتضمن بناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية اللازمة للمواهب الوطنية من الرواد والمبدعين في القطاع التقني.

ويلتقي "معسكر رؤية الرقمي 4" مع التزام غرفة مكة المكرمة الإستراتيجي الذي يندرج تحت هدف "تنمية بيئة الأعمال الاقتصادية" عبر زيادة عدد البرامج والمبادرات التي تسهم في دعم المسؤولية الاجتماعية، وتمكين رواد الأعمال لتعزيز التنمية المستدامة واستحداث فرصٍ جديدة للشباب، وتطوير مشروعاتهم الريادية التي تسهم في ازدهار اقتصادنا الوطني.