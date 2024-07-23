نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السديس يتلقي مسؤولي الدروس العلمية وطلاب العلم في المسجد الحرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمكتبه أمس، مسؤولي الدروس العلمية، وعددًا من طلاب العلم في المسجد الحرام.

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات الإثرائية التي تعزز مستوى الوعي الديني والمعرفي لديهم، بما يحقق الوسطية والاعتدال، والدعوة باللين والحكمة، والموعظة الحسنة، وبلغات متعددة، واستثمار التقانة والرقمنة، والاتصالات الحديثة، والتطبيقات الذكية، والذكاء الاصطناعي. ‏

وبيّن السديس أنّ العلم يزيد التمسك بالدين والتمسك يكون بالرجوع إلى العلماء، واللحمة بين الرعاة والرعية والعناية بلزوم منهج الوسطية، ونبذ جميع صور الغلو والتطرف، والالتزام بقيم الوسطية، والاعتدال، والتحلي بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم