نائب وزير البيئة يدشّن المرحلة الثانية من "مسرعة سدرة" في السيليكون فالي

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أحمد جودة - القاهرة - دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، المرحلة الثانية من "مسرعة سدرة" في السيليكون فالي، سان فرانسيسكو، حيث تعد "سدرة" إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف لبناء منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة، حيث تجاوزت الجولات الاستثمارية الأولية للشركات الناشئة المحتضنة من قبل الوزارة مليون دولار في مراحلها الأولية.

وخلال الزيارة، التقى معاليه برئيس مركز الاستدامة في جامعة ستانفورد بالبروفيسور Yi Cui، وناقش مع عدة باحثين من الجامعة العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه مؤسسي الشركات الناشئة في المسرعة، وناقش معهم الفرص والممكنات لتسريع أعمالهم في المملكة، كما اطلع على التجارب العالمية لشركة Plug & Play، وناقش فرص الاستثمارات في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

واختتم جولته بزيارة جامعة بيركلي، التقى خلالها عددًا من الباحثين من كلية ريادة الأعمال ومسرعة Sky Tech