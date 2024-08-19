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الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الديوان الملكي بيان نعي فيه وفاة الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود.

وجاء نص البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 15 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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