دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية لسلسلة هواتف Nova 7 قبل الإعلان الرسمي في 23 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت سلسلة هواتف Nova 7 المرتقبة من هواوي في صور حية اليوم، والتي إستعرضت تصميم وبعض من مواصفات هواتف Nova 7، وNova 7 Pro، وأيضاً Nova 7 SE.

تستعد شركة هواوي للإعلان عن هواتف Nova 7 في مؤتمر يعقد في 23 من أبريل، ولقد إستعرضت التسريبات التي نشرت حتى الآن الكثير من مواصفات هذه الإصدارات، وتأتي الصور الحية اليوم لتقدم نظرة أوضح على تصميم هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي خلال أيام.

مواصفات هاتف Nova 7 5G

شاشة OLED بحجم 6.53 إنش، بجودة عرض FHD بلس وبدقة 2400 في 1080 بيكسل، مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية

رقاقة معالج Kirin 985 ثماني الأنوية، بمودم 5G ودقة تصنيع 7 نانومتر.

سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.1.

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

قياسات الهاتف 160.4 في 74.33 في 7.96مم مع وزن 180 جرام.

بطارية بقدرة 4000 mAh، تنقنية الشحن السريع بقدرة 40W، مع منفذ USB C للشحن.

مواصفات هاتف Nova 7 Pro 5G

شاشة OLED بحجم 6.57 إنش، بجودة عرض FHD بلس، أو بدقة 2340 في 1080بيكسل، مع تصميم منحني للشاشة، وثقب لكاميرة أمامية مزدوجة في الشاشة.

معالج Kirin 985 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر مع مودم 5G.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة EMUI 10.1.

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/3.4 في عدسات periscope تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات مع OIS، مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0 AF، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0 FF.

قياسات الهاتف 160.36 في 73.74 في 7.98مم، مع وزن 178 جرام.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، ومنفذ USB C.

مواصفات هاتف Nova 7 SE 5G

شاشة LCD بحجم 6.5 إنش بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل بجودة FHD بلس، مع شاشة منحنية وثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

معالج Kirin 820 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.1

مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4، كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

قياسات الهاتف 162.31 في 75 في 8.58 مم، مع وزن 189 جرام.

بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، ومنفذ USB C للشحن.

المصدر

هذا الموضوع صور حية لسلسلة هواتف Nova 7 قبل الإعلان الرسمي في 23 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.