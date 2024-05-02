نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي وبايدن يناقشا الصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ناقش الرئيسان الصفقة المطروحة حاليا لضمان الإفراج عن الرهائن وتنفيذ وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

وأكد الرئيس بايدن على أن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستعمل معا لضمان التنفيذ الكامل لشروط الصفقة، وحث الرئيس السيسي على بذل كافة الجهود الممكنة لضمان إفراج حركة حماس عن الرهائن لأن ذلك يمثل العقبة الوحيدة حاليا أمام وقف إطلاق النار الفوري وإغاثة سكان غزة.

وأعاد الرئيس بايدن التأكيد على أهمية حماية أرواح المدنيين وضمان عدم ترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر خارج غزة.

واستعرض الرئيسان المبادرات الجارية لزيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين في غزة، وشكر الرئيس بايدن الرئيس السيسي على التزامه الشخصي بهذه الجهود طيلة فترة الأزمة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق عن كثب في الأيام المقبلة، سواء بشكل مباشر أو من خلال فريقيهما.