نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رهينتين من تايلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن رهينتين من تايلاند كان يعتقد في وقت سابق أنهما في غزة على قيد الحياة تبين أنهما قتلا في هجوم 7 أكتوبر وأن جثتيهما محتجزتان في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "أبلغنا عائلتي المواطنين التايلانديين المختطفين، وكانا يعملان في الزراعة في المزارع القريبة من كيبوتس بئيري، بأنهما قتلا في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر وأن حماس تحتجز جثتيهما".

وتتضارب الأنباء بشأن أعداد الأسرى المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق أن تحديد مصير الأسرى في القطاع بشكل دقيق غير ممكن في ظروف الحرب، وأوضحت أن بعضهم لقي حتفه بسبب القصف الإسرائيلي، كما أن هناك أعدادا منهم محتجزون لدى الفصائل الفلسطينية الأخرى.