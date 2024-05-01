طريقة سحرية ولا اروع منزلة من السماء لإذابة الكرش... استعمل هذه العشبة لثلاثة أيام وودّع دهون البطن! متاحة في كل منزل!

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رياض - احمد صلاح - الدهون الثلاثة الصعبة، إليكم استخدامات ورق الغار في المطبخ. يعمل مشروب النعناع وورق الغار الصحي على إزالة سموم الجسم، لذا ينصح باستهلاكه بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج، إليكم فيما يليمكونات الوصفة وطريقة تحضيرها للحصول على بطن مسطح وجسم رشيق وصحي. ورق غار في قدر نغلي ورق الغار ونتركه لمدة 15 دقيقة، نضع المشروب في فنجان ونضيف القليل من العسل ثم نتناوله. يفضل

شرب هذا الشاي السحري صباحًا ومساءً حتى للحصول على أفضل النتائج لخسارة الوزن والتخلص من الكرش وبالتالي حرق دهون البطن، ذلك لأن هذا المشروب يساعد على حرق 2800 سعرة حرارية في الأسبوع، يعمل على سد الشهية. تنظيم عمليات هضم الطعام. مقاومة القلق والتوتر. الحفاظ على انتظام مستويات السكر بالدم. مقاومة بعض الاضطرابات التنفسية. الحفاظ على سلامة وصحة القلب.