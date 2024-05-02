نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب سفير إندونيسيا بالقاهرة يؤكد أهمية الأنشطة الطلابية كوسيلة لتعزيز العمل الجماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت سفارة جمهورية إندونيسيا في القاهرة نشاط ثقافي خاص على مدار يومين، شارك فيه مخيم كشافة المدرسة الإندونيسية بالقاهرة 2024، يهدف لتقوية مهارات الطلاب وصقل قيم الكشافة النبيلة.

وحضر النشاط الثقافي، الذي حمل عنوان "الإنجاز في مواجهة التحديات وتجهيز النفس لمواجهة المستقبل"، 36 مشاركًا من فتيان الكشافة وجوالة الكشافة، وبدعم من 27 مدرسًا والفريق الطبي التابع للسفارة الإندونيسية في القاهرة، حيث كان بمثابة ملتقى لبناء المواقف والسلوكيات النبيلة.

وخلال حفل الافتتاح، أكد الملحق التعليمي والثقافي بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة، دكتورعبد المتعالي، في رسالته على أهمية أنشطة الكشافة كوسيلة لتعزيز الاستقلال والعمل الجماعي، بما يتماشى مع القيم النبيلة الواردة في المبادئ الخمس والأقسام الثلاث وأخلاق الكشافة العشرة.

وأضاف: عندما هبت عاصفة رملية فجأة، واختبرت مثابرة الفريق واستعداده، حاول الكشافة بحزم وانتباه حماية المشاركين والمعدات، وواجهوا التحديات بروح لا تتزعزع.

وتابع: على الرغم من أنهم أجبروا على مغادرة المخيم لأسباب أمنية، إلا أن روح الحماسة لم تقهر ولا زالت مشتعلة في قلوب كل المشاركين، وفي الحافلة المتوجهة إلى القاهرة، كانوا لا يزالون مليئين بالفرح، مما عزز أواصر الأخوة بينهما.

وأردف: وفي اليوم التالي، تحت أشعة الشمس الساطعة، استمرت الأنشطة بنفس الحماس، بدءًا من التمارين الرياضية وحتى التدريب على دعم الحياة الأساسي، حيث كانت تمتلئ كل لحظة بالتعلم والعمل الجماعي الذي لا يُنسى، حتى في الألعاب والأنشطة التدريبية، حيث كانت روح المنافسة مصحوبة بروح العمل الجماعي.

وأعرب نائب سفير إندونيسيا بالقاهرة عن تقديره لجميع المشاركين لنجاحهم في استكمال هذا الحدث ببراعة، متابعا: بقلوب مليئة بالذكريات، لم يحظى الطلبة بالخبرة القيمة فحسب، بل حصلوا أيضًا على روابط الأخوة الأبدية.

وأضاف: أتمنى أن تكون كل خطواتهم في المستقبل مليئة بالإنجازات الرائعة والنجاح، كدليل على حماسهم وتفانيهم في مخيم كشافة المدرسة الإندونيسية بالقاهرة 2024.