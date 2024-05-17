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أحمد جودة - القاهرة - فجر الصحفي الشهير أشرف بن عياد المتخصص في أخبار نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني.

برشلونة فوق صفيح ساخن.. توتر العلاقة بين لابورتا وتشافي

وتوترت الأجواء بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وتشافي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد التصريحات النارية التي أدلي بها مدرب الفريق الكتالوني.

وقال بن عياد:"استمرار تشافي لم يعد مضمونا بنسبة 100% مع برشلونة".

وأضاف:"الأيام المقبلة ستكون حاسمة جدًا، هذه هي الوضعية في الوقت الحالي".

يذكر أن برشلونة حقق الفوز على مضيفه ألميريا بهدفين مقابل لا شىء، ليحافظ بذلك على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.