علامة الساعة تظهر في مكة كما تنبأ بها النبي منذ 1400 عام.. إمام الحرم يوجه دعوة عاجلة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت المملكة العربية السعودية، لصاعقة رعدية وطقس حاد مضطرب، أدت إلى تعطيل حركة المرور في الكثير من المدن السعودية، وأسفر عن سقوط بعض اللافتات، بالإضافة إلى انتشار البرق في سماء المملكة، والذي وصل لتلامسه مع برج الساعة فى مكة المكرمة.

المشاهد التي حدثت في المملكة العربية السعودية أمس من أمطار ورياح وبرق ورعد تذكرنا بظهور إحدى علامات الساعة الصغرى وهي إقامة المباني المرتفعة في مكة، وظهور الزرع على جبال مكة في الشتاء الماضي.ظهور إحدى علامات الساعة .وعرفت مكة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بقلة عدد سكانها ومبانيها، فأخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن من علامات الساعة ارتفاع المباني فوق جبالها.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِلِجَامِ دَابَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمُ الْبَيْتَ فَلَمْ تَدَعُوا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ؟ "قَالُوا: وَنَحْنُ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: "وَأَنْتُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ"، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ كَظَائِمَ، وَرَأَيْتُ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُءُوسَ الْجِبَالِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَظَلَّكَ» أخرجه أبن أبي شيبة والأرزشي في أخبار مكة وذكره ابن الأثير وابن منظور وغيرهما من أهل اللغة.

قوله «بعجت كظائم» أي حفرت قنوات: وهي الانفاق الأرضية تحت جبال مكة وتحت أرضها والأنابيب الضخمة لمياه زمزم.